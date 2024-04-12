Да поможет нам блок. В женском волейболе определился первый финалист сезона

Четвёртая встреча поставила точку в полуфинальной серии игр между казанским «Динамо-Ак Барс» и «Ленинградкой». Питерским волейболисткам удалось взять всего одну партию, а матч и серию забрала команда Зорана Терзича. Именно она стала первым финалистом чемпионата России.

Меньше суток прошло с момента окончания третьей встречи, в которой «Ленинградке» удалось до предела усложнить жизнь Казани. И первая партия четвёртой игры показала, что жёлто-чёрные настроены на повторение своего успеха. Казань же запомнила свою осечку и тоже попробовала рвануть на старте: тремя блоками обеспечила себе задел в три мяча. Хозяйки мощью атак Гарелик и Романовой это преимущество уравняли. Но вновь «Динамо» выручил блок. Этот компонент у команды вообще работал безотказно на протяжении всей игры: Казань забрала на этом элементе почти полную партию (24 очка). Но если блоком «Динамо» добывало себе преимущество, то собственный брак и 27% в нападении мешали легко выиграть. В концовке первого сета «Ленинградка» воспользовалась браком гостей и вышла вперед. А действиями Гарелик и Романовой его забрала – 25:22. Впервые в этой серии волейболистки Северной столицы забрали стартовый сет.

«Ленинградка» — «Динамо-Ак Барс» Фото: leningradka.spb.ru

Однако во втором игровом отрезке бело-голубые выглядели более собранными: атаку подтянули до 47%. И теперь «Ленинградке» приходилось трудиться в защите ещё упорнее, и не всегда это получалось. К середине партии на табло уже значился двукратный перевес в пользу казанского клуба (12:6). «Динамо-Ак Барс» полностью контролировало игру и вышло на сет после атаки Элены Пьетрини – 24:17. Жёлто-чёрные смогли навязать борьбу, отыграв четыре сетбола. Только этого оказалось недостаточно для погони. Атака Брайелин Мартинес помогла забрать партию (25:21) и сравнять счёт — 1:1.

Дебют третьей партии остался за хозяйками площадки – 8:6. Но «Динамо» за собой повела Элена Пьетрини: после её атаки и результативного блока Казань повела в счёте с разницей в три мяча. И столь приличный задел гостьи уже не растеряли. Свой вклад в победу казанской команды внесли ещё и промахи Гарелик и Романовой. А на сетболе Мельникова подала в аут – 25:18.

«Ленинградка» — «Динамо-Ак Барс» Фото: leningradka.spb.ru

Четвёртая партия в исполнении «Динамо» выглядела практически безупречной. Центральные прекрасно справлялись на блоке, а крайние нападающие добавили процент результативности в атаке. У «Ленинградки» произошёл ряд замен: вышли Сикачёва и Харлова, но это никак не влияло на счёт, который с невероятной скоростью рос в пользу Казани (7:2, 14:5, 20:8). А забег Екатерины Ениной привёл казанский клуб к победе в матче – 25:13.

«Динамо-Ак Барс» добыло себе первую путёвку в «золотой» финал. Последний раз бело-голубые поднимались на верхнюю ступень пьедестала в сезоне-2019/2020, когда в решающей серии одержали победу над калининградским «Локомотивом». И эта история в теории может повториться, потому что «Локо» всего в одной игре от выхода в следующий этап.