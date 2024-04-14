Фантастический накал в полуфинале Суперлиги! «Динамо» спасается в серии с «Локомотивом»

Всё решит пятый матч. Кто выиграет, тот и пройдёт в финал.

Для победителя регулярного чемпионата – московского «Динамо» – игры плей-офф становятся настоящей проверкой на прочность. Из лидера полуфинальной серии бело-голубые после трёх матчей перешли в роль догоняющих. И в четвёртой встрече команде Константина Ушакова предстояло проявить свои лидерские качества, чтобы сохранить шансы на финал.

Эта игра стала ремейком четвёртого матча полуфинальной серии, но только с одним изменением – победило «Динамо». Москвички хоть и не без труда, но всё же смогли затащить серию в пятую решающую встречу.

В заключительных играх чемпионата уже не до экспериментов с составами, кроме одного исключения: замены по позиции, которая и принесла победу «Локомотиву» в третьей встрече. Вновь Татьяна Толок заняла место диагональной, а Эбрар Каракурт отправилась в пару к Ксении Парубец. Но только в этой игре такая схема не сработала. По ходу всего матча турецкая волейболистка смотрелась достаточно скромно, даже на своей позиции: не хватало ни эмоций, ни атаки (всего 15 из 59 с эффективностью 25%).

Болельщики увидели упорное начало первого сета, где команды дошли на равных до счёта 12:12. Затем усилиями Наталии Гончаровой и командного блока «Динамо» организовало задел в три очка. Доигровщицы «Локо» игру выравняли – 20:20. Но качественнее концовку партии провели хозяйки площадки: Капустина с первой попытки реализовала сетбол – 25:20.

«Динамо» Москва — «Локомотив» Калининград — 3:2 Фото: vc-lokomotiv.ru

Во второй партии сценарий игры поменялся: гостьи вели на протяжении всего сета, но итог остался прежним – победа «Динамо» (25:22). «Локо» при этом вернулся к своей классической расстановке с турчанкой в диагонали, а у москвичек на площадке осталась Полякова вместо Пушиной. У гостевой команды забивали края и отлично работал блок, а очередной удар Парубец зажёг на табло 16:10. На подачах Ирины Капустиной динамовки смогли подобраться к соперницам. А затем сказались ошибки «Локомотива».

В третьем игровом отрезке всё пошло не так для «Динамо»: с первых розыгрышей хозяйки площадки растеряли свои видеопросмотры, а ещё пропал блок и просела атака с краёв (Капустина не реализовала ни одного мяча из восьми). У соперниц всю нагрузку на себя взяли Парубец и Толок, собрав 12 очков на двоих. «Локо» полностью переиграл «Динамо» в нападении (16:8) и забрал блок (5:2), а потому выиграл и сет – 25:14.

Четвёртая партия была уже не такой лёгкой для команды из Калининграда. Отличную вязкую игру показывали обе команды (7:7, 11:11). «Локо» всё так же тащили доигровщицы Парубец и Толок, но даже их усилиями гостьи не могли хоть как-то серьёзно оторваться от соперниц. Команды дошли до концовки сета при равенстве в счёте. В решающий момент Евгения Старцева допустила ошибку на подаче, а удар Каракурт перевёл встречу на тай-брейк – 25:23.

«Динамо» Москва — «Локомотив» Калининград — 3:2 Фото: vc-lokomotiv.ru

В решающем сете капитан «Динамо» Гончарова повела свою команду к победе. У «Локомотива» наконец-то включилась Каракурт, но этого явно было мало для успеха, потому что у бело-голубых заработал блок. Он и стал главным аргументом москвичек в пятой партии (4:2). Также хозяйки показали феноменальный процент в приёме, подняв «позитив» с 57% до 70%, чем сразу облегчили работу связующей и, следовательно, нападающим.

Динамовки дошли до матчбола с преимуществом в четыре мяча. Один сетбол «Локомотив» отыграл, но следующий удар москвичек стал завершающим – 15:11. «Динамо» в тяжелейшем матче одержало победу и сравняло счёт в серии 2-2. Финалист определится в пятой игре, которая пройдёт 14 апреля.

Самыми результативными игроками в составе «Динамо» стали сразу две волейболистки, набравшие по 25 очков – диагональная Наталия Гончарова (24 атаки, один эйс) и доигровщица Ирина Капустина (19 атак, шесть блоков). У «Локо» лучшая – Татьяна Толок с 28 забитыми мячами (23 удара и пять блоков).