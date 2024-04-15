Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Полуфиналы волейбольного чемпионата России: Зенит почти в финале, Белогорье и Динамо играют 3-й матч

«Зенит» в матче от финала, а «Белогорье» и «Динамо» кусаются в полуфинале ЧР! LIVE
София Колодкина
МВК «Зенит-Казань»
Комментарии
Третьи матчи принимают Новый Уренгой и Москва.

Финал мужского волейбольного чемпионата России где-то близко: казанцы могут закрыть свою серию уже сегодня, если обыграют в гостях «Факел», «Динамо» и «Белогорье» ещё помучатся. После двух матчей у них 1-1 и два пятисетовика позади!

Первыми в 17:00 мск свой матч проведут лидер регулярки и главная сенсация плей-офф. Кажется, после успеха в четвертьфинале — и вылета «Локо» — ребята из Нового Уренгоя морально устали, и сил, чтобы забрать хотя бы один матч в 1/2 финала, у них нет.

Пари Суперлига - плей-офф (м) . 1/2 финала. 3-й матч
15 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Факел
Новый Уренгой
2-я партия
0 : 1
Зенит-Казань
Казань
Факел: Дикарев, Ковальчук, Гранкин, Динейкин, Данани, Мельников, Андреев, Юцевич, Крот, Капранов, Вышников, Эннс, Пипуныров
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Чанчиков, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов

Вторыми в 19:00 мск сыграют третья и четвёртая команды предварительного этапа. И здесь борьба более ровная: каждый по разу забирал решающий тай-брейк.

Пари Суперлига - плей-офф (м) . 1/2 финала. 3-й матч
15 апреля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Белогорье
Белгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат« проведёт LIVE сегодняшних волейбольных матчей. Следи с нами!

Чем завершился первый сет
Live София Колодкина

Очередной важный оффтоп: Новосиб готовится к битве с Питером за пятое место.

17:45 София Колодкина

+5 очков преимущества для Казани: Эннс по линии — но мимо. 15:10.

17:39 София Колодкина

На табло очередной отрыв уже во второй партии: неудачная передача Вышникова на игрока первого темпа, и мяч улетает за площадку. 8:5 за Казанью.

17:34 София Колодкина

По красоте! Белгородский клуб уже на арене в Москве. В 19:00 по мск, напомню, третий матч второй пары.

17:33 София Колодкина

4/2 по блоку в пользу «Факела», 1/2 на подаче — уже за «Зенитом». Но 15/7 по ошибкам — приговор для уренгойцев.

17:31 София Колодкина

Чем завершился первый сет

На высоком мяче в пятую зону вколачивает Максим Михайлов и закрывает стартовую партию — 25:20. Неплохо в середине сета начали реализовывать свои атаки хозяева, но отрыв был слишком большим для отыгрыша.

17:27 София Колодкина

«Они поплывут, я вам обещаю… Давайте зацепим эту партию, мужики», — Роман Емполов заводит своих парней на тай-брейке.

17:21 София Колодкина

Параллельно с этим матчем идёт серия за 5-8 места. И там очередные проблемки у новосибирцев, хотя парни Пламена Константинова ведут в серии 2-0.

Пари Суперлига - плей-офф (м) . Матчи за 5-8 места. 3-й матч
15 апреля 2024, понедельник. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
5-я партия
2 : 2
Локомотив
Новосибирск
Енисей: Мурашко, Урсов, Бусел, Осипов, Голубев, Крицкий, Фетцов, Филиппов, Янутов, Кухно, Максимов, Дмитриев, Крескин, Бочаров
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Тисевич, Атанасов, Молотков, Абаев, Бражнюк, Вишняков, Круглов, Казаченков, Карягин, Куркаев, Курбанов, Костадинов
17:18 София Колодкина

Эйс Димы Волкова между рук защитников — и 9:17. Что-то катастрофическое в третьем матче серии для уренгойцев.

17:14 София Колодкина

На быстрой передачи Василий Капранов по первой зоне. Возможно, такие смелые атаки и нужны сейчас хозяевам — 5:11. Ещё и Михаил Вышников выкрутил эйс, угодив в самого Илью Фёдорова. 11:6.

17:10 София Колодкина

Пара ошибок Станислава, блок на Корнее Эннсе с другого края — и уже «Зенит» убегает в отрыв. 8:2 за гостями.

17:08 София Колодкина

Резвое начало казанцев затушил блок уренгойцев — 3:1. Но свои атаки пока не клеятся: Динейкин пытался перекинуть низкий мяч, но столкнулся со стенкой из рук гостей. 7:2.

17:02 София Колодкина

Состав хозяев:

17:02 София Колодкина

Состав гостей:

16:45 София Колодкина

Всем привет! Через 20 минут стартует первая пара полуфиналистов — «Факел» — «Зенит». Пока же они разминаются по-казански.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android