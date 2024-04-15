«Зенит» в матче от финала, а «Белогорье» и «Динамо» кусаются в полуфинале ЧР! LIVE

Финал мужского волейбольного чемпионата России где-то близко: казанцы могут закрыть свою серию уже сегодня, если обыграют в гостях «Факел», «Динамо» и «Белогорье» ещё помучатся. После двух матчей у них 1-1 и два пятисетовика позади!
Первыми в 17:00 мск свой матч проведут лидер регулярки и главная сенсация плей-офф. Кажется, после успеха в четвертьфинале — и вылета «Локо» — ребята из Нового Уренгоя морально устали, и сил, чтобы забрать хотя бы один матч в 1/2 финала, у них нет.
Вторыми в 19:00 мск сыграют третья и четвёртая команды предварительного этапа. И здесь борьба более ровная: каждый по разу забирал решающий тай-брейк.
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Очередной важный оффтоп: Новосиб готовится к битве с Питером за пятое место.
+5 очков преимущества для Казани: Эннс по линии — но мимо. 15:10.
На табло очередной отрыв уже во второй партии: неудачная передача Вышникова на игрока первого темпа, и мяч улетает за площадку. 8:5 за Казанью.
По красоте! Белгородский клуб уже на арене в Москве. В 19:00 по мск, напомню, третий матч второй пары.
4/2 по блоку в пользу «Факела», 1/2 на подаче — уже за «Зенитом». Но 15/7 по ошибкам — приговор для уренгойцев.
Чем завершился первый сет
На высоком мяче в пятую зону вколачивает Максим Михайлов и закрывает стартовую партию — 25:20. Неплохо в середине сета начали реализовывать свои атаки хозяева, но отрыв был слишком большим для отыгрыша.
«Они поплывут, я вам обещаю… Давайте зацепим эту партию, мужики», — Роман Емполов заводит своих парней на тай-брейке.
Параллельно с этим матчем идёт серия за 5-8 места. И там очередные проблемки у новосибирцев, хотя парни Пламена Константинова ведут в серии 2-0.
Эйс Димы Волкова между рук защитников — и 9:17. Что-то катастрофическое в третьем матче серии для уренгойцев.
На быстрой передачи Василий Капранов по первой зоне. Возможно, такие смелые атаки и нужны сейчас хозяевам — 5:11. Ещё и Михаил Вышников выкрутил эйс, угодив в самого Илью Фёдорова. 11:6.
Пара ошибок Станислава, блок на Корнее Эннсе с другого края — и уже «Зенит» убегает в отрыв. 8:2 за гостями.
Резвое начало казанцев затушил блок уренгойцев — 3:1. Но свои атаки пока не клеятся: Динейкин пытался перекинуть низкий мяч, но столкнулся со стенкой из рук гостей. 7:2.
Состав хозяев:
Состав гостей:
Всем привет! Через 20 минут стартует первая пара полуфиналистов — «Факел» — «Зенит». Пока же они разминаются по-казански.