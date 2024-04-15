«Зенит» в матче от финала, а «Белогорье» и «Динамо» кусаются в полуфинале ЧР! LIVE

Финал мужского волейбольного чемпионата России где-то близко: казанцы могут закрыть свою серию уже сегодня, если обыграют в гостях «Факел», «Динамо» и «Белогорье» ещё помучатся. После двух матчей у них 1-1 и два пятисетовика позади!

Первыми в 17:00 мск свой матч проведут лидер регулярки и главная сенсация плей-офф. Кажется, после успеха в четвертьфинале — и вылета «Локо» — ребята из Нового Уренгоя морально устали, и сил, чтобы забрать хотя бы один матч в 1/2 финала, у них нет.

Вторыми в 19:00 мск сыграют третья и четвёртая команды предварительного этапа. И здесь борьба более ровная: каждый по разу забирал решающий тай-брейк.

«Чемпионат« проведёт LIVE сегодняшних волейбольных матчей. Следи с нами!