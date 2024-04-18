«Золотая» серия началась очень мощно! Главные выводы о битве «Локомотив» — «Динамо-Казань»

Уже первый матч «золотой» серии между казанским «Динамо-Ак Барс» и калининградским «Локомотивом» показал, что нас ожидает огненный финал женской Суперлиги. Настоящее волейбольное зрелище!

Железнодорожницы смогли вернуться в игру после двух проигранных партий, заставив изрядно понервничать болельщиков казанского клуба. Но в упорной борьбе шаг к большой победе сделали подопечные Зорана Терзича.

Каракурт vs Лазаренко

Одна из главных сюжетных линий финала – противостояние двух топ-игроков лиги: с одной стороны – мощь атаки, лучший бомбардир Эбрар Каракурт, с другой – лучшая блокирующая Суперлиги Ангелина Лазаренко.

Диагональная «Локомотива» установила высокую планку с самого начала сезона и продолжает держать её на протяжении всего турнира, и сейчас на счету турчанки 674 очка. У волейболистки «Динамо» свой рекорд: Лазаренко уже накрыла 140 ударов соперниц – рядом никого и близко нет.

Эбрар Каракурт vs Ангелина Лазаренко Фото: ВК «Динамо-Казань»/ВК «Локомотив»

Вот и в этом матче Каракурт подтвердила звание лучшей, реализовав 32 атаки из 62 (52% эффективности), а феерия случилась в пятом сете: из 15 набранных командных очков турчанка забила 12. Но решающие атаки попали в ловушку из рук казанских волейболисток. Динамовки смогли поставить два важнейших блока в концовке, которые и определили исход встречи. Одним из авторов этого успеха стала Ангелина Лазаренко. На счету блокирующей по итогам матча восемь очков – это почти половина от блока всей казанской команды.

На чьей стороне цифры?

Блок вообще сыграл ключевую роль в этом матче (у казанского «Динамо» в этом компоненте 19 набранных очков против 13 у «Локо»). Также хозяйки сыграли немного чище, допустив 16 ошибок, у железнодорожниц же их набралось практически на одну целую партию – 23 очка соперницам. Зато гостьи смотрелись стабильнее в атаке 48% против 39% и на протяжении всего матча держали приём, выдав 47% «позитива» против 33% у Казани.

Парубец себя ещё не показала!

Казанский клуб не заметил отсутствия одного легионера в составе в первых двух сетах. Элена Пьетрини в этом мачте была в форме либеро и на площадке не появлялась. Заменившая её Ангелина Сперскайте смотрелась прекрасно, особенно в заключительном игровом отрезке. А основной забойщицей снова оказалась Брайелин Мартинес. Доминиканка набрала 29 очков.

У «Локомотива» роль первой скрипки с самого начала досталась Каракурт, однако с третьей партии Татьяна Толок приняла эстафету у турчанки, сместив вектор нападения в свою сторону, что облегчило игру связующей гостей и затруднило жизнь «Динамо». Именно благодаря атакам двух «углов» железнодорожницам удалось перевести игру в пятый сет.

Татьяна Толок Фото: ВК «Локомотив»

При этом гостьи могут рассчитывать, на то, что к тандему Толок – Каракурт присоединится Ксения Парубец, и тогда «Динамо» не спасёт даже блок. В первом матче капитан «Локо» показала лишь малую часть своих возможностей, забив всего 5 из 20 адресованных ей передач.

А сил-то хватит?

«Локомотив» прошёл по самому тернистому пути к главной битве сезона: на всех этапах плей-офф команда сыграла девять матчей всего за три недели! Однако первая встреча показала, что у калининградских волейболисток есть силы и характер на то, чтобы побороться за главный трофей сезона. Впрочем, и казанское «Динамо» уступать не намерено. Команда Зорана Терзича сделает всё, что вернуть себе звание чемпионок России после двухлетнего перерыва.

Второй матч финальной серии состоится в пятницу, 19 апреля.