«Динамо-Ак Барс» и «Локомотив» бьются за главный трофей волейбольного сезона. LIVE

В среду, 17 апреля, стартует финал женской Суперлиги между «Динамо-Ак Барс» и «Локомотивом». Первый матч пройдёт в Казани.
Казанская команда вышла в финал впервые с 2018 года, а вот калининградский клуб бьётся в решающей игре уже пятый сезон подряд.
Сейчас к битве за титул «Динамо-Ак Барс» и «Локомотив» прошли разными путями. Бело-голубые в четвертьфинале одолели «Тулицу» (2:0), а в полуфинале — «Ленинградку» (3:1). Железнодорожницам же пришлось сложнее. В четвертьфинале без особых проблем обыграли «Протон» (2:1), а потом в тяжелейшей серии одержали победу над московским «Динамо» в полуфинале (3:2).
Кто окажется сильнее в первом матче финальной серии? Следите за ходом игры в нашей онлайн-трансляции. Мы расскажем вам обо всём самом интересном на площадке и за её пределами. Начало матча – в 19.00 мск.
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Однако после накал страстей увеличился. Советник гендиректора «Динамо» опубликовала острую статью на сайте клуба.
«Локомотив» же довольно спокойно отреагировал на столь серьёзные обвинения.
* международное общественное движение ЛГБТ — экстремистская организация, запрещённая в России.
Если матчи «Динамо — Ак Барс» прошли спокойно, то после игр «Локомотива» разгорелся настоящий скандал. Всё началось с конфликта между лучшими игроками команд: Эбрар Каракурт и Наталией Гончаровой.
«Локомотив» же в регулярке занял четвёртое место, набрав 63 очка. В плей-офф калининградской команде пришлось не сладко. Железнодорожницы обыграли «Протон» (2:3, 3:0, 3:2) и в изнуряющей серии одержали победу над московским «Динамо» (0:3, 3:1, 3:2, 2:3, 3:1).
В текущем сезоне «Динамо — Ак Барс» занял второе место в регулярке, уступив московскому «Динамо» восемь очков. В плей-офф подопечные Зорана Терзича одолели «Тулицу» (3:0, 3:0) и «Ленинградку» (3:0, 3:1, 1:3, 3:1).
«Динамо — Ак Барс» вышло в финал чемпионата России впервые с 2018 года. При этом, стоит сказать, что казанская команда становилась победителем Суперлиги в 2020 году, но тогда из-за пандемии коронавируса медали вручались по итогам регулярного чемпионата.
«Локомотив» же выходит в финал турнира уже пятый сезон подряд. В 2020 году калининградский клуб стал серебряным призёром Суперлиги из-за досрочного завершения чемпионата.
Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию первого матча финала Суперлиги между «Динамо — Ак Барс» и «Локомотивом». Старт игры в 19:00 по мск. Не пропустите!