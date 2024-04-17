Кто выйдет вперёд в первом матче?

«Динамо-Ак Барс» и «Локомотив» бьются за главный трофей волейбольного сезона. LIVE

В среду, 17 апреля, стартует финал женской Суперлиги между «Динамо-Ак Барс» и «Локомотивом». Первый матч пройдёт в Казани.

Казанская команда вышла в финал впервые с 2018 года, а вот калининградский клуб бьётся в решающей игре уже пятый сезон подряд.

Сейчас к битве за титул «Динамо-Ак Барс» и «Локомотив» прошли разными путями. Бело-голубые в четвертьфинале одолели «Тулицу» (2:0), а в полуфинале — «Ленинградку» (3:1). Железнодорожницам же пришлось сложнее. В четвертьфинале без особых проблем обыграли «Протон» (2:1), а потом в тяжелейшей серии одержали победу над московским «Динамо» в полуфинале (3:2).

Кто окажется сильнее в первом матче финальной серии? Следите за ходом игры в нашей онлайн-трансляции. Мы расскажем вам обо всём самом интересном на площадке и за её пределами. Начало матча – в 19.00 мск.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.