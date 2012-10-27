Уколова/Хомякова сыграют с американками Кесси/Росс в финале этапа Мирового тура
В полуфинальном матче заключительного этапа Мирового тура по пляжному волейболу среди женщин, проходящем в Таиланде, американки Дженнифер Кесси и Эйприл Росс выиграли у своих соотечественниц Николь Браны и Лорен Фендрик со счётом 2:1 и прошли в финал, где встретятся с россиянками Евгенией Уколовой и Екатериной Хомяковой.
Пляжный волейбол. Женщины. Этап Мирового тура. Плей-офф. Полуфинал. Таиланд
Николь Брана / Лорен Фендрик (США) — Дженнифер Кесси / Эйприл Росс (США) — 1:2 (21:15, 11:21, 8:15).
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