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Уколова/Хомякова сыграют с американками Кесси/Росс в финале этапа Мирового тура

Уколова/Хомякова сыграют с американками Кесси/Росс в финале этапа Мирового тура
Волейбол / Пляжный волейбол 0

В полуфинальном матче заключительного этапа Мирового тура по пляжному волейболу среди женщин, проходящем в Таиланде, американки Дженнифер Кесси и Эйприл Росс выиграли у своих соотечественниц Николь Браны и Лорен Фендрик со счётом 2:1 и прошли в финал, где встретятся с россиянками Евгенией Уколовой и Екатериной Хомяковой.

Пляжный волейбол. Женщины. Этап Мирового тура. Плей-офф. Полуфинал. Таиланд

Николь Брана / Лорен Фендрик (США) — Дженнифер Кесси / Эйприл Росс (США) — 1:2 (21:15, 11:21, 8:15).

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