Гилязутдинов: после первого сета пришлось немного повысить тональность голоса

Главный тренер казанского «Динамо» Ришат Гилязутдинов прокомментировал победу своей команды над «Северсталью» в девятом туре чемпионата России со счётом 3:1.

«В первом сете нам не хватало скорости. Причина кроется в подготовке к „Финалу четырёх“ Кубка России. Самое главное – подойти в хорошей физической форме к кубковым матчам. После первого сета пришлось немного повысить тональность голоса, чтобы улучшить концентрацию девчонок. Мы немного перестроились и дальше контролировали игру», — приводит слова Гилязутдинова официальный сайт казанского «Динамо».