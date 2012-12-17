Гилязутдинов: после первого сета пришлось немного повысить тональность голоса
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Главный тренер казанского «Динамо» Ришат Гилязутдинов прокомментировал победу своей команды над «Северсталью» в девятом туре чемпионата России со счётом 3:1.
«В первом сете нам не хватало скорости. Причина кроется в подготовке к „Финалу четырёх“ Кубка России. Самое главное – подойти в хорошей физической форме к кубковым матчам. После первого сета пришлось немного повысить тональность голоса, чтобы улучшить концентрацию девчонок. Мы немного перестроились и дальше контролировали игру», — приводит слова Гилязутдинова официальный сайт казанского «Динамо».
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