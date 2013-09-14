Сборная Бельгии завоевала бронзовые медали чемпионата Европы 2013 года. В утешительном финале бельгийки оказались сильней сборной Сербии 3:2 (23:25, 25:21, 28:26, 21:25, 15:11).

Сербия в полуфинале уступила сборной России, а бельгийки уступили хозяйкам турнира — сборной Германии.

Финальный матч чемпионата Европы состоится вечером 14 сентября, в 22:00 по московскому времени.

Женщины. Чемпионат Европы. Матч за 3-е место

Сборная Бельгии – сборная Сербии — 3:2 (23:25, 25:21, 28:26, 21:25, 15:11)