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Воронков стал главным тренером краснодарского "Динамо"

Воронков стал главным тренером краснодарского "Динамо"
Волейбол / Суперлига мужчины

Бывший главный тренер мужской сборной России Андрей Воронков стал новым наставником краснодарского «Динамо». В минувшем сезоне специалист возглавлял новосибирский «Локомотив».

«Есть такая поговорка: „За человека говорят его дела“. Воронков, безусловно, один из таких людей. Это тренер, добившийся высоких результатов, как на клубном уровне, так и на посту наставника национальной сборной России. Мы знаем его как специалиста, работающего всегда на максимальный результат. Он требователен к себе и к своим подопечным. Надеемся, что огромный опыт Андрея Геннадьевича поможет нашей команде решить все поставленные задачи в новом сезоне», — приводит слова генерального менеджера «Динамо» Андрея Дущенко официальный сайт клуба.

Сборная России под руководством Воронкова выигрывала Мировую лигу и чемпионат Европы.

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