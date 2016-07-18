Воронков стал главным тренером краснодарского "Динамо"

Бывший главный тренер мужской сборной России Андрей Воронков стал новым наставником краснодарского «Динамо». В минувшем сезоне специалист возглавлял новосибирский «Локомотив».

«Есть такая поговорка: „За человека говорят его дела“. Воронков, безусловно, один из таких людей. Это тренер, добившийся высоких результатов, как на клубном уровне, так и на посту наставника национальной сборной России. Мы знаем его как специалиста, работающего всегда на максимальный результат. Он требователен к себе и к своим подопечным. Надеемся, что огромный опыт Андрея Геннадьевича поможет нашей команде решить все поставленные задачи в новом сезоне», — приводит слова генерального менеджера «Динамо» Андрея Дущенко официальный сайт клуба.

Сборная России под руководством Воронкова выигрывала Мировую лигу и чемпионат Европы.