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Милькович: в игре с «Белогорьем» «Халкбанк» набирал очки с трудом, а терял легко

23 декабря 2016, пятница. 11:00. Волейбол
Диагональный турецкого «Халкбанка» Иван Милькович поделился впечатлениями после поражения от «Белогорья» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Геннадия Шипулина добились победы со счётом 3:0 (25:14, 30:28, 25:21).

«Сегодня мы играли против сильной команды. Мы пробовали что-то сделать, пытались хорошо подавать, чтобы отодвинуть соперника от сетки. Но сегодня мы должны признать, что на данный момент не готовы противостоять такой команде, как «Белогорье». Мы хорошо готовились к этому матчу, но, к сожалению, у нас ничего не получилось. Набирали очки с трудом, а теряли их очень легко. Это была наша самая большая проблема», — цитирует Мильковича официальный сайт «Белогорья».
Источник: Официальный сайт ВК "Белогорье" Сообщить об ошибке
Теги
МВК Белогорье Халкбанк Иван Милькович Лига чемпионов - Волейбол
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