Милькович: в игре с «Белогорьем» «Халкбанк» набирал очки с трудом, а терял легко

Диагональный турецкого «Халкбанка»поделился впечатлениями после поражения от «Белогорья» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Подопечныедобились победы со счётом 3:0 (25:14, 30:28, 25:21).«Сегодня мы играли против сильной команды. Мы пробовали что-то сделать, пытались хорошо подавать, чтобы отодвинуть соперника от сетки. Но сегодня мы должны признать, что на данный момент не готовы противостоять такой команде, как «Белогорье». Мы хорошо готовились к этому матчу, но, к сожалению, у нас ничего не получилось. Набирали очки с трудом, а теряли их очень легко. Это была наша самая большая проблема», — цитирует Мильковича официальный сайт «Белогорья».