Мельничук: на установке сказал игрокам, что нужно не переживать, а биться

Главный тренер «Югры-Самотлор»прокомментировал точку зрения о том, что волейболисты нижневартовской команды слишком сильно переживают неудачные моменты, что сказывается на игре коллектива. В 13-м туре Суперлиги «Югра-Самотлор» проиграла новокуйбышевской «НОВЕ» со счётом 1:3 (25:22, 16:25, 20:25, 25:27). Подопечные Мельничука потерпели восьмое поражение подряд.«В этом и проблема, что переживают свои ошибки. На установке было сказано: не нужно переживать, нужно биться за победу», — приводит слова Мельничука официальный сайт клуба.