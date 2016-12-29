Волейболистки «Динамо-Москва» приняли участие в акции «Письмо Деду Морозу»

Волейболистки казанского «Динамо» исполнили пожелания 12 детей из неполных и многодетных семей, которые приняли участие в акции «Письмо Деду Морозу». Спортсменки приобрели подарки, о которых просили дети, — велосипед, скейтборд, роликовые и фигурные коньки, настольный футбол, вейкборд, боксёрскую грушу и футбольную форму, сообщает официальный сайт клуба.«Новый год в России — это особый праздник и его в нашей стране всегда ждут, наверное, как нигде в мире. Я считаю так, потому, что все мы до сих пор верим в чудеса и ждём лучших изменений в новом году. Дарить подарки — это очень важно, особенно детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Было очень приятно почувствовать себя в роли Снегурочек!» — сказала блокирующая