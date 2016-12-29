Заряжко: меня ещё перед полуфиналом с «Протоном» просто колошматило

Блокирующая казанского «Динамо»поделилась эмоциями после победы над одноклубницами из Москвы в финале Кубка России со счётом 3:1 (25:23, 25:20, 26:28, 25:15).«Ура! Мой первый Кубок России! Меня ещё перед полуфиналом с „Протоном“ просто колошматило. Не знаю, почему было сильное волнение. Сегодня отдали третью партию московскому „Динамо“, но в четвёртом сете даже при счёте 24:15 держали себя в полной концентрации. Были максимально собранными, так как третий сет отдали сами. Потом эмоции улеглись, ушёл страх. Я безумно счастлива!» — цитирует Заряжко «Р-Спорт».