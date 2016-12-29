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Заряжко: меня ещё перед полуфиналом с «Протоном» просто колошматило

29 декабря 2016, четверг. 16:25. Волейбол
Блокирующая казанского «Динамо» Ирина Заряжко поделилась эмоциями после победы над одноклубницами из Москвы в финале Кубка России со счётом 3:1 (25:23, 25:20, 26:28, 25:15).

«Ура! Мой первый Кубок России! Меня ещё перед полуфиналом с „Протоном“ просто колошматило. Не знаю, почему было сильное волнение. Сегодня отдали третью партию московскому „Динамо“, но в четвёртом сете даже при счёте 24:15 держали себя в полной концентрации. Были максимально собранными, так как третий сет отдали сами. Потом эмоции улеглись, ушёл страх. Я безумно счастлива!» — цитирует Заряжко «Р-Спорт».
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
ЖВК Динамо Казань ЖВК Динамо Москва ЖВК Протон Кубок России - Волейбол
Новости. Волейбол
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Какая команда победит в «Финале шести» Кубка России?
«Зенит-Казань»
696 (53%)
«Белогорье»
197 (15%)
«Локомотив»
136 (10%)
«Динамо» (Москва)
168 (13%)
«Газпром-Югра»
26 (2%)
«ФАКЕЛ»
82 (6%)
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