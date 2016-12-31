К. Шоджи: новогоднюю ночь проведу с братом и ребятами из «Локомотива»

Связующий новосибирского «Локомотива»рассказал, как планирует встретить Новый год.«Всех с Новым годом! Спасибо всем болельщикам за поддержку! Мы очень ценим каждого из вас! Желаю вам здоровья, счастья и много радости в 2017 году! Новогоднюю ночь я планирую провести с братом и ребятами из команды, немного потанцуем, попоём и подготовимся к замечательному Новому году. С нетерпением жду встречи с вами на матчах», — приводит слова Шоджи официальный сайт «Локомотива».Напомним, что в этом сезоне Кавика выступает за «железнодорожников» вместе со своим братом