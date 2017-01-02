Воногова: самое памятное событие года для меня — переход в «Ленинградку»

Волейболистка «Ленинградки»рассказала о самом памятном событии в её жизни в уходящем году. В турнирной таблице чемпионата России подопечныерасполагаются на девятой позиции. Ранее Мария в течение 10 лет выступала за череповецкую «Северянку», а в 2011 году играла на правах аренды в «Воронеже».«Самое памятное событие года — я перешла в «Ленинградку», заново полюбила Петербург! Я уверена, что 2017 год будет волшебным!» — приводит слова Воноговой официальный сайт клуба.