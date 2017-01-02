Тетюхин: одного волейбола в детстве было мало, и я ходил в футбольную секцию

Олимпийский чемпион, 41-летний доигровщик «Белогорья»рассказал, что в детстве в Узбекистане активно занимался футболом.«Да, я занимался футболом. Энергии в детстве было много, хотелось куда-то ещё направить её. Одного волейбола мне было мало. Я втихаря от родителей ходил в футбольную секцию. Учился я тогда во вторую смену. С утра родители на работу, а у меня времени полно, вот я и ходил в футбольную секцию. Но волейбол для меня всегда был и остаётся в приоритете.На разных позициях играл, мне везде было интересно. Вот когда на первенство Ферганы среди школ играли, я всё время на воротах стоял. Мне было в кайф! А так, поиграл и в защите, в нападении тоже. Для меня большой разницы нет, где играть, в любом случае получаю удовольствие от футбола.Иногда на тренировках нам позволяют сыграть в футбол. Но это всё-таки травмоопасный вид спорта. Во время сезона лучше не заигрываться», — цитирует Тетюхина «Р-Спорт».