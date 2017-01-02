Ушёл из жизни заслуженный тренер СССР и России Владимир Питанов

На 71-м году жизни скончался детский и юношеский волейбольный тренер, создавший обнинскую волейбольную школу, заслуженный тренер и России Владимир Питанов, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.
С 1989 по 2009 год он работал директором специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1 им. А. Савина в Обнинске. Его известными учениками являются Александр Савин, Ярослав Антонов, Олег Антонов, Георгий Ряжнов.
В 2008 году Питанову было присвоено звание «Почётный гражданин города Обнинска».