Ушёл из жизни заслуженный тренер СССР и России Владимир Питанов

На 71-м году жизни скончался детский и юношеский волейбольный тренер, создавший обнинскую волейбольную школу, заслуженный тренер и России, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.С 1989 по 2009 год он работал директором специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1 им. А. Савина в Обнинске. Его известными учениками являютсяВ 2008 году Питанову было присвоено звание «Почётный гражданин города Обнинска».