Рагимова: постоянно получаю предложения от европейских топ-клубов

Нападающая сборной Азербайджана, выступающая в чемпионате Японии за «Тойота Ауто Бади», рассказала, что не испытывала проблем с адаптацией, а также оценила возможность перехода в европейский клуб.«Я отлично себя чувствую в Японии, потому что японцы очень дружелюбны. Они всегда готовы помочь. Организация на невероятном уровне. Здесь я чувствую себя как дома. Пожив в Корее, я многое узнала о Восточной Азии, о местном стиле жизни и культуре. Так что проблем с адаптацией в Японии не возникло, за исключением правостороннего движения. Но сейчас я уже хорошо себя чувствую за рулём.Я постоянно получаю предложения от европейских топ-клубов. Конечно, это остаётся лишь между мной и моим агентом. Говорить пока об этом не могу», — цитирует Рагимову World of Volley.