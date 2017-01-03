Ивович: буду ещё больше выкладываться ради успеха сборной Сербии

Доигровщик польской «Ресовии»прокомментировал получение награды лучшему игроку Сербии по итогам 2016 года. Ивович был признан самым ценным игроком Мировой лиги, которую впервые в истории выиграла мужская сборная Сербии.«В этом году мы выиграли золото в Мировой лиге, впервые в нашей истории. Я горжусь этим, и данная награда безусловно станет дополнительной причиной ещё больше выкладываться ради успеха нашей национальной команды», — приводит слова Ивовича официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.