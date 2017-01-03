«Белогорье» дозаявило либеро Обмочаева

В канун Нового года волейбольный клуб «Белогорье» дозаявил олимпийского чемпиона Лондона-2012 либероВ течение своей профессиональной карьеры один из лучших либеро страны последних лет играл в «Нефтехимике» из Салавата, в казанском «Зените», калининградском клубе «Динамо-Янтарь» и московском «Динамо», откуда в марте 2016 года он был отчислен из-за проблем дисциплинарного характера.Вполне вероятно, что дебют Обмочаева в составе «Белогорья» состоится уже 8 января в домашнем матче «львов» с уфимским «Уралом», первой игре второго круга чемпионата России.