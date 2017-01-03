«Домброва Гурнича» рассталась с американкой Скотт

33-летняя американская доигровщицабольше не выступает за польский клуб «Домброва Гурнича», сообщает World of Volley. По неофициальной информации из Польши, бывшая волейболистка национальной сборной США по неизвестным до сих пор причинам завершила выступления за «Домброва Гурнича», в который перешла только накануне сезона-2016/17. Сообщается, что клуб расторг контракт с американкой ещё в конце декабря после неожиданного поражения от «Легионовии» (1:3) в чемпионате Польши.Ранее Скотт выступала за клубы США, Франции, Нидерландов, Испании, Азербайджана, Румынии, Пуэрто-Рико и Турции.