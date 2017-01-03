На пост наставника женской сборной Нидерландов претендуют четыре специалиста

Федерация волейбола Нидерландов приступила к поискам нового главного тренера женской сборной страны в связи с уходом итальянца Джованни Гидетти, который будет работать с турецкой командой.По информации NOS, на освободившуюся должность претендуют четыре специалиста. Американец Джейми Моррисон, который в настоящее время помогает Гидетти в «Вакифбанке», может иметь преимущество над остальными кандидатами, поскольку в случае его назначения смена наставника пройдёт безболезненно. Кроме того, в список входят Хью Маккатчен, Массимо Барболини и Лан Пин.