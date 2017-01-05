Курттила: к ответной игре «Валепа» нужно вернуться на привычный уровень

Главный тренер финского клуба «Валепа»остался недоволен игрой подопечных в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ с датским «Гентофте», несмотря на победу со счётом 3:0 (25:22, 25:23, 25:23).«Конечно, итоговый результат — это то, что по-настоящему имеет значение в волейболе, но у нас трудности с игрой. Мы не можем найти свой ритм, допустили 14 ошибок на подаче, не выполнив ни одного эйса. К такому мы не привыкли. Во всех сетах была упорная борьба. Обе команды многое узнали друг о друге. Нам нужно упорно тренироваться, чтобы вернуться на привычный уровень к ответной игре», — цитирует Курттилу официальный сайт ЕКВ.