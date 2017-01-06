«Антверпен» победил «Црвену Звезду» в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ

Бельгийский «Антверпен» в первом матче противостояния с сербской «Црвеной Звездой» в 1/16 финала Кубка ЕКВ среди мужских команд одержал победу со счётом 3:0 (25:23, 25:23, 25:22).Победитель этого противостояния за выход в четвертьфинал поспорит с победителем матча «Младость Брчко» (Босния и Герцеговина) — «Юнайтед Рейн-Майн» (Германия). В первой игре немецкая команда на выезде оказалась сильнее со счётом 3:0 (25:12, 25:13, 28:26).