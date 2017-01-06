Веррет: в игре «Антверпена» были взлёты и падения, но итог получился отличный

Генеральный менеджер бельгийского «Антверпена»прокомментировал победу над сербской «Црвеной Звездой» в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ со счётом 3:0 (25:23, 25:23, 25:22).«После поражения в полуфинале Кубка Бельгии наши игроки отдыхали несколько дней, и мы не знали, как они смогут сыграть сегодня. Несмотря на отсутствие Симона Пеетерса, мы провели матч уверенно. Были взлёты и падения, но мы смогли добиться отличного результата. Уже не в первый раз в сезоне наша молодая команда показывает свой потенциал в матче с сильным соперником. Мы довольны победой», — цитирует Веррета официальный сайт ЕКВ.