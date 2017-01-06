Дьяков: «Метару» не хватило нападения в матче с «Динамо»

Главный тренер челябинского «Метара»прокомментировал выездное поражение своей команды от краснодарского «Динамо» в матче 11-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги (0:3).«Получилась борьба в двух партиях. В первой особенно было хорошее начало: держали концентрацию, то, что разбирали, девчонки выполняли. Провалились немножко во второй партии. Но здесь сказались свои ошибки, собственный брак. Такое количество собственного брака не позволило играть на равных с соперником. В третьей партии снова была достаточно равная игра, но немного концовку мы упустили.Не хватило нам сегодня нападения. Неплохо сыграла защита – самоотверженно, особенно в начале игры. Долгие розыгрыши – показатель того, что команды играли хорошо в защите, боролись. За это команды можно похвалить. По общей игре – команда играла, команда билась. Хорошая посленовогодняя игра. Уже вторая половина чемпионата, мы будем бороться, биться и набирать очки», — приводит слова Дьякова официальный сайт краснодарского «Динамо».