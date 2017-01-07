Панков: задачу попасть в Еврокубки для «Заречья-Одинцово» никто не отменял

Главный тренер подмосковного «Заречья-Одинцово»рассказал о задачах команды.«Ключевой для нас будет встреча с соседями по турнирной таблице, волейболистками красноярского «Енисея». Сейчас мы отстаём от этой команды всего на одно очко и «трёхочковая» победа позволит нам подняться на пятое место. К тому же за красноярочками имеется «должок». В первом матче в гостях мы уступили 1:3 и, конечно же, хотим выиграть у «Енисея» на глазах у своих болельщиков.Подводя итоги первого круга чемпионата, могу отметить, что задачу на сезон, которая перед нами стоит – попадание в зону Еврокубков – никто не отменял. Эта цель нам вполне по силам, мы настраивались и настраиваемся на эти минимальные ориентиры, ну как получится дальше, загадывать не будем. Как вы знаете, по не вполне спортивным причинам мы пропускаем этот европейский сезон, а наш ближайший соперник «Енисей», напротив, дебютирует в Кубке вызова. Независимо от того, разрешат нам сыграть в Европе в следующем розыгрыше или нет, стремиться прорубить «окно в Европу» будем. Международные игры очень важны для спортивного роста любой волейболистки и мы настраиваем девушек на эти цели», — приводит слова Панкова официальный сайт клуба.