Московское «Динамо» на выезде обыграло «ФАКЕЛ»

Волейболисты московского «Динамо» на выезде в трёх партиях одержали победу над «ФАКЕЛОМ» из Нового Уренгоя в матче 14-го тура чемпионата России среди команд Суперлиги.Бело-голубые с 35 очками сохранили за собой второе место в турнирной таблице чемпионата России. Для «ФАКЕЛА» это седьмое поражение в текущем национальном первенстве и второе от «Динамо». В первом круге матч тех же соперников завершился в четырёх партиях.«ФАКЕЛ» (Новый Уренгой) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (18:25, 17:25, 19:25).