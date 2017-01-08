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Московское «Динамо» на выезде обыграло «ФАКЕЛ»

8 января 2017, воскресенье. 19:12. Волейбол
Волейболисты московского «Динамо» на выезде в трёх партиях одержали победу над «ФАКЕЛОМ» из Нового Уренгоя в матче 14-го тура чемпионата России среди команд Суперлиги.

Бело-голубые с 35 очками сохранили за собой второе место в турнирной таблице чемпионата России. Для «ФАКЕЛА» это седьмое поражение в текущем национальном первенстве и второе от «Динамо». В первом круге матч тех же соперников завершился в четырёх партиях.

Чемпионат России по волейболу. Мужчины. Суперлига. 14-й тур

«ФАКЕЛ» (Новый Уренгой) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (18:25, 17:25, 19:25).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
МВК Динамо Москва МВК ФАКЕЛ
Новости. Волейбол
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