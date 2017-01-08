Терентьев: в Суперлиге у команды должно быть два равноценных состава

Главный тренер ВК «Нефтяника» Владимир Терентьев прокомментировал поражение своей команды в выездном матче 14-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги от «Енисея» (0:3).«Мы профессионалы, для нас не должно быть никаких оправданий. Но да, есть некоторые объективные факторы: не приехали Игнатьев, Авдеев, продолжает восстанавливаться Козлов. Для такой команды, как наша, это большая потеря, сразу три игрока. Кроме того, мы только сегодня в пять утра прилетели, не было опробования зала, а зал очень специфичный. Потолок низкий, специфическое освещение. Были моменты, которые от нас не зависели — задержка рейса, заболели игроки, но другое дело, что замены этим игрокам не нашлось. Всё-таки в Суперлиге у команды должно быть два равноценных состава. Это проблема комплектации состава, которая шлейфом тянется с начала сезона», — приводит слова Терентьева официальный сайт «Енисея».