Волков до конца недели может подписать контракт с московским «Динамо»

Олимпийский чемпион 2012 года блокирующийдо конца недели подпишет контракт с московским «Динамо», сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. Нынешний сезон 31-летний волейболист начал в составе «Газпрома-Югра» из Сургутского района.Ранее Волков защищал цвета уфимского «Урала», а до этого выступал за московские клубы «Луч» и «Динамо», итальянский «Кунео» и казанский «Зенит».В составе сборной России Александр выиграл Мировую лигу, Кубок мира и стал серебряным призёром чемпионата Европы.