Волков: в «Динамо» продолжу играть как центральный нападающий

Олимпийский чемпион, который начинал сезон в клубе «Газпром-Югра», продолжит карьеру в московском «Динамо». Причины смены команды прокомментировал сам волейболист.«У меня с «Югрой» не было контракта до конца сезона, была лишь предварительная договорённость. Почему расстались? Наверное, это лучше у Рафаэля Талгатовича Хабибуллина спросить. Лично я для себя сургутский этап карьеры считаю положительным опытом. В Сургуте мне дали возможность попробовать себя в новом амплуа доигровщика.Долго ли искал новую команду? Вечером позвонил агенту, а уже на следующий день он сказал, что есть несколько предложений. Одно из них – от московского «Динамо». Я ещё перед началом нынешнего сезона хотел вернуться в столичный клуб, для меня он родной. Тогда не получилось, и мне пришлось пройти другим путём. Теперь вновь буду играть вместе с моим любимым связующим Сергеем Гранкиным, с которым мы очень много выступали вместе.В «Динамо» доигровщики очень высокого уровня, мешаться им не буду. Продолжу играть как центральный нападающий. Конечно, для меня оказаться в такой хорошей и сильной команде, которая борется за медали чемпионата России и играет в Лиге чемпионов, – большой плюс. Постараюсь принести команде максимальную пользу. По здоровью я готов к любому графику.Серьёзная конкуренция – это нормально. Взаимозаменяемость должна быть. Кто-то играет в одном матче, кто-то – в другом. Это лучше, чем когда один игрок не уходит с площадки, а после сезона едет оперироваться», — приводит слова Волкова «Спорт Бизнес Online».