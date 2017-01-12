Бернардиньо покинул пост наставника мужской сборной Бразилии по волейболу

Главный тренер мужской сборной Бразилии по волейболуобъявил об уходе с занимаемой должности, сообщает AP.Бернардиньо покидает свой пост после 16 лет работы. Под его руководством сборная Бразилии стала двукратным олимпийским чемпионом, победив в Афинах в 2004 году и в Рио-де-Жанейро в 2016-м. Также под его руководством национальная команда Бразилии выиграла три чемпионата мира и восемь раз побеждала в Мировой лиге.Бернардиньо займёт один из руководящих постов в бразильской конфедерации волейбола. Новым тренером сборной Бразилии станет Ренан Дал Зотто.