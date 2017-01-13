Резенде — отцу и тренеру Бернардиньо: спасибо за всё!

Связующий сборной Бразилии и итальянской «Модены» Бруно Резенде на своей странице в «Инстаграме» эмоционально прокомментировал уход своего отца Бернардиньо с поста главного тренера мужской сборной Бразилии по волейболу, который тот занимал с 2001 года. Ранее Бернардиньо возглавлял женскую национальную команду своей страны.
«Трудно описать эти 20 лет и более, которые вы отдали женскому и мужскому волейболу в Бразилии, работая с национальными сборными. За столько лет вы заслуживаете того, что изображено на этом фото. Ваши самоотверженность, страсть и любовь к тому, что вы делаете, являются источником вдохновения для многих поколений. Спасибо вам за всё!!! В вашей жизни будут ещё новые вершины!» — написал Бруно.
Фото можно посмотреть, перейдя по ссылке https://www.instagram.com/p/BPI5rB5DuYk/