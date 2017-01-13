Чешская диагональная Росси-Матушкова перешла в «Больцано»

34-летняя чешская диагональная Тереза Росси-Матушкова официально перешла в итальянский «Больцано», сообщает официальный сайт «Больцано». Трансфер не явился неожиданностью, поскольку она тренировалась в команде некоторое время. Сразу после подписания контракта чешская волейболистка незамедлительно оказалась в распоряжении тренера «Больцано» Франсуа Сальваньи и дебютирует за свою новую команду уже в 12-м туре Серии А1 против «Игор Горгондзола».
«Больцано» станет уже восьмой итальянской командой в карьере Росси-Матушковой. Лучший результат она показала в составе «Поми Казальмаджоре», выиграв Лигу чемпионов и Суперкубок Италии в прошлом сезоне. В составе сборной Чехии она играла на чемпионах Европы в 2007 и в 2009 годах. Тереза замужем за бывшим волейболистом «Перуджи» Даниэле Росси.