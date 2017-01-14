Гальярдо стал новым главным тренером женской сборной Швеции по волейболу

Шведская федерация волейбола объявила о назначении Гильермо Гальярдо новым главным тренером национальной женской сборной по волейболу. Гальярдо на протяжении почти четырёх лет возглавлял женскую сборную Румынии, которую вывел в финальную часть чемпионата Европы 2015 года, где его подопечные заняли 15-е место.
“Я благодарен за эту возможность. Для меня большая честь тренировать женскую сборную Швеции. Команда имеет большой потенциал, и я действительно с нетерпением жду начала работы.
Я работал тренером во многих странах и клубах, которые дали мне опыт из различных культур и способов волейбольного мышления. Главное из этого я привнесу в сборную Швеции», — приводит слова 46-летнего аргентинского специалиста официальный сайт Федерации волейбола Швеции .