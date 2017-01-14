Чутчев: «ФАКЕЛу» не хватило одной доигровки, чтобы победить «Локомотив»

Главный тренер «ФАКЕЛа»прокомментировал выездное поражение от «Локомотива» (2:3) в матче 15-го тура чемпионата России по волейболу, в котором его подопечные вели по партиям 2:0.«В какой-то момент после второй партии мы уже поверили, что победили. Потом пошла череда собственных ошибок, а «Локомотив» сыграл ровно, прибавил на подаче, за счёт этого они и перехватили инициативу. В первых же двух партиях хозяевам не удавалось выбивать нас с приёма. Но нам не хватило одной доигровки, чтобы победить. Соперник подстроился под нашу схему игры, мы пытались перестроиться, но не получилось», — приводит слова Чутчева официальный сайт «Локомотива».