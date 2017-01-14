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Вербов: вне зависимости от соперника у «Зенита» есть цели на каждой игре

14 января 2017, суббота. 23:11. Волейбол
Старший тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал гостевую победу команды над красноярским «Енисеем» в матче 15-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Не так легко сегодня было, в большей степени Красноярск играл неплохо, у них были развязаны руки, они ничего не теряют. Всегда, когда играешь с фаворитом, — это легко и просто, поэтому как только мы им давали глоток воздуха, они этим пользовались, и у нас начинались проблемы. Нельзя не сказать о том, что для нас не совсем привычный зал и освещение, но сегодня никто с себя ответственность не снимал, выполнили все установки, что немаловажно. Вне зависимости от соперника у нас есть цели на каждой игре.

Теряли немного концентрацию по ходу, но я это понимаю, я сам, когда играю, то же самое чувствую: когда ты на шаг впереди, ты теряешь концентрацию. Но главное — вернуться в игру, что мы и сделали сегодня», — приводит слова Вербова официальный сайт «Енисея».
Источник: Официальный сайт ВК "Енисей" Сообщить об ошибке
Теги
ВК Енисей МВК Зенит-Казань Алексей Вербов
Новости. Волейбол
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