Вербов: вне зависимости от соперника у «Зенита» есть цели на каждой игре

Старший тренер казанского «Зенита»прокомментировал гостевую победу команды над красноярским «Енисеем» в матче 15-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.«Не так легко сегодня было, в большей степени Красноярск играл неплохо, у них были развязаны руки, они ничего не теряют. Всегда, когда играешь с фаворитом, — это легко и просто, поэтому как только мы им давали глоток воздуха, они этим пользовались, и у нас начинались проблемы. Нельзя не сказать о том, что для нас не совсем привычный зал и освещение, но сегодня никто с себя ответственность не снимал, выполнили все установки, что немаловажно. Вне зависимости от соперника у нас есть цели на каждой игре.Теряли немного концентрацию по ходу, но я это понимаю, я сам, когда играю, то же самое чувствую: когда ты на шаг впереди, ты теряешь концентрацию. Но главное — вернуться в игру, что мы и сделали сегодня», — приводит слова Вербова официальный сайт «Енисея».