Хабибуллин: «Газпром-Югра» побежал выигрывать, когда надо было дотерпеть

Главный тренер «Газпрома-Югра»рассказал, что помешало его команде добиться успеха в матче 15-го тура Суперлиги с кемеровским «Кузбассом», по ходу которого дружина из Сургута вела со счётом 2:0 по сетам.«Мы все вместе проиграли четвёртую партию, которая оказалась решающей. Побежали выигрывать, когда надо было просто немного дотерпеть. Безусловно, сказалась разница в глубине составов: у нас подсел Родичев, не справился до конца Чефранов, а мне их некем подменить. У «Кузбасса» же стартовый состав обновился практически полностью – и они нашли необходимое сочетание.Впрочем, это не оправдание, конечно, мы должны были брать четвёртый сет и игру в целом. Подобные проигрыши очень болезненны, но и в них есть польза. Надо успокоиться, отойти от эмоций, извлечь уроки и двигаться дальше», — приводит слова Хабибуллина официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.