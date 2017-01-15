Кошкин: исполняю обязанности главного тренера «Енисея» в первый раз

И.о. главного тренера «Енисея»прокомментировал домашнюю победу своих подопечных над «Протоном» в матче 12-го тура чемпионата России среди женских команд Суперлиги (3:0). Кошкин впервые руководил командой, заменив отправленного в отставку 13 января«На девчонок давила психологически серия наших неудач, не было уверенности. Главная установка была — поверить в себя. Я рад за девчонок, что они смогли это сделать, победили, несмотря на трудности! Что касается технических моментов, то мы внесли некоторые изменения в игру, но они носили, так сказать, коррекционный характер, главное, что девочки сами с собой справились, настроились.Как чувствую себя в роли главного тренера? Необычно… Старшим тренером работаю давно, а исполнять обязанности главного тренера — такое в первый раз», — приводит слова Кошкина официальный сайт «Енисея».