Бути: у «Белогорья» есть такие великие игроки, как Тетюхин и Мусэрский

Центральный блокирующий итальянской «Перуджи»поделился ожиданиями от матча с «Белогорьем» в Лиге чемпионов.«В матче с „Белогорьем“ мы должны продемонстрировать такую же решимость и мотивацию, как в игре с „Трентино“ в чемпионате Италии. Я чувствую, что мы можем обыграть любого соперника. Конечно, „Белогорье“ — сильный соперник, у них есть такие великие игроки, как Тетюхин и Мусэрский. Но мы будем стараться изо всех сил, чтобы победить», — приводит слова Бути официальный сайт турнира.