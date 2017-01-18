«Карловарско» одолел «Тиикерит» и может сыграть с «Газпромом-Югра» в Кубке ЕКВ

Чешский «Карловарско» в ответном матче 1/16 финала мужского Кубка ЕКВ на выезде переиграл финский «Тиикерит» со счётом 3:1. В первой встрече чехи уступили в пяти партиях, что позволило им пробиться в следующий раунд. В 1/8 финала подопечныесыграют либо с «Газпромом-Югра», либо с греческим «Олимпиакосом».Также в 1/8 финала пробились финский «Валепа» и французский «Аяччо».«Тиикерит» (Финляндия) — «Карловарско» (Чехия) — 1:3 (29:27, 19:25, 18:25, 23:25)3:2.«Гентофте» (Дания) — «Валепа» (Финляндия) — 0:3 (23:25, 29:31, 21:25)0:3.«Аяччо» (Франция) — «Будванска Ривьера» (Черногория) — 3:0 (25:20, 25:11, 28:26)3:0.