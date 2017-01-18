«Фенербахче» вновь победил «Хапоэль Мате-Ашер» и вышел в 1/8 финала Кубка ЕКВ

Турецкий «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала мужского Кубка ЕКВ на своей площадке в трёх партиях победил израильский «Хапоэль Мате-Ашер». Самым результативным волейболистом встречи стал Метин Той, набравший 18 очков. В первой встрече турки также оказались сильнее.В 1/8 финала команда из Стамбула встретится либо с болгарским «Левски», либо с голландским «Ликургусом».«Фенербахче» (Турция) — «Хапоэль Мате-Ашер» (Израиль) — 3:0 (25:23, 25:20, 25:20)3:0.