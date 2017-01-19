Хейнен: мы взяли сет в матче с «Зенитом», такое удавалось немногим командам

Главный тренер немецкого «Фридрихсхафена»прокомментировал поражение от казанского «Зенита» в матче третьего тура группового этапа мужской Лиги чемпионов со счётом 1:3 (13:25, 25:23, 13:25, 21:25). Подопечныевыиграли третью встречу кряду, а немцы потерпели второе поражение.«Мы взяли второй сет в матче с „Зенитом“, такое удавалось немногим командам. Мои подопечные сыграли отлично, но я всё равно ненавижу проигрывать, особенно в такой упорной борьбе», — приводит слова Хейнена официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.