Алекно: если «Зенит» играет плохо, любая команда может нас обыграть

Главный тренер «Зенита», несмотря на выездную победу над немецким «Фридрихсхафеном» (3:1), ставшую для его команды третьей в трёх матчах волейбольной Лиги чемпионов сезона-2016/17, остался недоволен игрой.«Почему мы не можем допустить, что другие команды играют наравне с нами? Да, мы «Зенит». Ну и что? «Зенит», как и сборная России, как и любая другая команда, должен играть хорошо, чтобы выигрывать. Если «Зенит» играет плохо, любая команда может играть с нами на равных и обыгрывать, а мы играли плохо. Когда заиграли хорошо – выиграли. Ребята хорошо вышли на замену. Кобзарь хорошо вошел в игру и выполнил нужную работу. Евгений Сивожелез помог», — приводит слова Алекно официальный сайт «Зенита».