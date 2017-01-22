«Динамо-ЛО» на тай-брейке одолело «Нефтяник» в ЧР по волейболу

Волейболисты «Динамо-ЛО» на своей площадке на тай-брейке одолели оренбургский «Нефтяник». Выиграв первую партию, хозяева были близки к поражению в матче в четвёртом сете, но сумели переломить ход игры и выиграть тай-брейк.«Динамо-ЛО» одержало седьмую победу в текущем национальном первенстве. Для «Нефтяника» поражение стало уже 15-м. В первом круге «Динамо» обыграло «Нефтяник» в четырёх сетах.«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – «Нефтяник» (Оренбург) – 3:2 (25:18, 16:25, 17:25, 26:24, 15:10).