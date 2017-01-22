Панченко: ставили задачу играть на победу, чтобы выйти на 1-е место в таблице

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал победу над клубом «Заречье-Одинцово» (3:1) в домашнем матче 14-го тура чемпионата России среди женских команд Суперлиги, которая вывела столичных волейболисток на первое место в турнирной таблице.«Мы ставили задачу после вчерашнего поражения Казани от «Уралочки» играть на победу, чтобы именно по количеству побед выйти на первое место в таблице. Но силы у игроков нашей команды уже тоже на исходе, поэтому такой результат, проиграли партию, были недочёты. Сначала половину установок не выполняем, потом начинаем через силу то догонять в счёте, то удерживать преимущество. А напротив нас молодые девчонки, которым терять нечего, хочется себя проявить, и это у них получается. Повышать голос на игроков, наверное, не лучший метод, но когда повторяются одни и те же ошибки, очень тяжело оставаться спокойным. Я думаю игроков нужно немного подхлестнуть, чтобы они были злыми на меня, разозлились на соперника и выходили на площадку делать то, что нужно для победы», — приводит слова Панченко официальный сайт «Динамо».