Маричев: у «Динамо» на приёме в концовке чувствуется неуверенность

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал домашнюю победу над основным соперником в борьбе за второе место в турнирной таблице чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги – новосибирским «Локомотивом» (3:1).«Сегодня был принципиальный матч с соседями по турнирной таблице. И, конечно, после поражений, которые мы потерпели на домашней площадке, очень важно было сегодня выиграть. Молодцы, ребята, выдержали натиск команды «Локомотив». Команда очень хорошая, сегодня играла очень достойно и создавала нам огромные трудности практически во всех элементах.В третьей партии упустили в конце на приёме, игры с «Заксой» и «Белгородом» также показали проблемы в этом компоненте. Пока на приёме в концовке чувствуется неуверенность… Надо обратить больше внимания в тренировочном процессе на этот момент», — приводит слова Маричева официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.