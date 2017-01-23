Брянский: простые ошибки не позволили «НОВЕ» сыграть с «Зенитом» достойнее

Главный тренер новокуйбышевской «НОВЫ»прокомментировал поражение от казанского «Зенита» в 16-м туре российской Суперлиги со счётом 0:3 (23:25, 20:25, 18:25).«Первая партия была наиболее интересной, да и вторая тоже. В третьей ребята немного подустали и «встали». Концентрация у ребят была очень высокой, но простые ошибки не позволили нам сыграть ещё более достойно. Понятно, что «Зениту» не просто настраиваться при таком выездном календаре, но тем не менее мы показали сегодня достойный волейбол», — цитирует Брянского официальный сайт ВФВ.