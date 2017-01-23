Стрильчук: желание победить «Зенит» у «НОВЫ» было, но подвело волнение

Связующий новокуйбышевской «НОВЫ»рассказал о причинах поражения от казанского «Зенита» в матче 16-го тура чемпионата России со счётом 0:3 (23:25, 20:25, 18:25).«Желание выиграть у команды было, но подвело волнение. В простых моментах совершали невынужденные ошибки. На установке нам говорили, что соперник не будет сегодня рисковать — будут скидки, накаты. С этим мы не справились, на простой игре соперник нас переиграл.Если давление и было, то только перед игрой. Когда выходишь на площадку, уже не до этого, думаешь совсем о другом», — цитирует Стрильчука официальный сайт ВФВ.