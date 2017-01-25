Серьёзность травмы польской доигровщицы «Бергамо» станет известна через 10 дней

Женский волейбольный клуб «Фоппапедретти Бергамо" опубликовал официальное заявление по поводу травмы известной польской доигровщицы. Травма колена, полученная в воскресенье, может заставить её досрочно завершить сезон-2016/17. Однако есть надежда, травма не настолько серьёзна.«Медицинские тесты не дали нам какой-либо точной информации по поводу травмы, потому что отёк на правом колене всё ещё слишком большой, и он не позволяет получить точные показания МРТ. Опухоль должна уменьшиться в течение ближайших 10 дней, тогда мы проведём дальнейшее обследование», — цитирует заявление итальянского клуба его пресс-служба.