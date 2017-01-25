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175 лет назад 2016
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Серьёзность травмы польской доигровщицы «Бергамо» станет известна через 10 дней

25 января 2017, среда. 19:30. Волейбол
Женский волейбольный клуб «Фоппапедретти Бергамо" опубликовал официальное заявление по поводу травмы известной польской доигровщицы Катаржины Скавронской. Травма колена, полученная в воскресенье, может заставить её досрочно завершить сезон-2016/17. Однако есть надежда, травма не настолько серьёзна.

«Медицинские тесты не дали нам какой-либо точной информации по поводу травмы, потому что отёк на правом колене всё ещё слишком большой, и он не позволяет получить точные показания МРТ. Опухоль должна уменьшиться в течение ближайших 10 дней, тогда мы проведём дальнейшее обследование», — цитирует заявление итальянского клуба его пресс-служба.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Волейбол
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